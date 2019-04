Cuidado com o golpe! Veja dicas para identificar boleto bancário falso

As compras pela internet facilitaram a vida do consumidor, mas trouxeram novos perigos para fraudes envolvendo métodos de pagamento. Na falta de confiança de incluir dados do cartão de crédito, por exemplo, muitos optam pelo pagamento em boleto bancário.

O problema é que muitos dos golpes aplicados envolvem o pagamento de um boleto bancário fraudado, em que os criminosos recebem o dinheiro à vista e rapidamente. O co-fundador da Konduto Tom Canabarro listou três dicas importantes para evitar a dor de cabeça de pagar o documento falso. A empresa é especializada em análise de fraudes.

O primeiro conselho é confiar na emissão do boleto. "Muitas vezes as fraudes acontecem da seguinte forma: o fraudador encaminha um e-mail, SMS ou WhatsApp com o link do boleto adulterado, como se fosse esse lojista, induzindo o cliente a efetuar o seu pagamento", diz Canabarro. O ideal, portanto, é acessar o boleto direto do site da loja.

Outro fator importante é conferir o valor do boleto. "Em todos os boletos bancários, os últimos números do código de barras se referem ao valor do documento. Ou seja, se ele termina em 20126, significa que a quantia a ser paga é de R$ 201,26." Quando os dados do boleto e os dígitos do código de barras não batem, pode-se dizer que o boleto é fraudulento.

Por último, os demais dados no boleto podem dar indícios de que se trata de uma fraude. Um exemplo são as informações de agência e conta. "Um documento que tenha números apagados ou substituídos por símbolos é um sinal de alerta", explica Canabarro. É preciso tomar cuidado até mesmo com o próprio código de barras, que pode estar danificado, obrigando o consumidor a digitar uma sequência numérica que pode levar a um pagamento fraudulento.