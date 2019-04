Cratera compromete rede de esgoto na avenida Atlântica

A avenida Atlântica segue interditada em direção ao bairro, na altura da avenida João de Barros, para a realização de obras em um buraco. A Sabesp fez uma nova escavação na cratera e revelou que a rede de esgoto foi comprometida no local.

Segundo a empresa, as fortes chuvas dos últimos dias causaram infiltrações e instabilidade do solo. Está sendo feita a substituição do trecho de rede e também reconstruídos dois poços para acesso aos equipamentos, que também foram danificados.

Pouco antes do ponto onde acontece a obra, uma faixa está bloqueada na direção do centro. Isso ocorre por conta do asfalto, que está afundando e será reposto em breve. Os serviços devem durar 15 dias.