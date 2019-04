Confira imagens da Catedral de Notre-Dame, antes e depois das chamas

Na tarde desta segunda-feira (15), a célebre catedral medieval Notre-Dame, localizada no coração de Paris, foi atingida por um incêndio. O dia corria normalmente quando as chamas começaram a se espalhar, e logo tomaram quase toda a parte superior da construção.

O incêndio se estendeu por quase quinze horas, e causou o desmoronamento da "flecha" – uma torre alta e pontiaguda –, e de dois terços do teto da catedral.

A causa do fogo ainda está sendo investigada pela Procuradoria de Paris, porém bombeiros estimam que haja relação com as reformas e restaurações em curso no prédio.

A seguir, confira algumas imagens feitas por testemunhas oculares e jornalistas do que era, e o que sobrou da icônica igreja.