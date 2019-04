PSDB define reeleição de Bruno Covas como ‘missão’

O PSDB elegeu domingo (14) a nova cúpula do diretório municipal de São Paulo e definiu que a prioridade do próximo biênio será a reeleição do prefeito Bruno Covas.

Além de Covas, participaram do encontro na capital o governador João Doria, o senador José Serra, o presidente nacional do partido, Geraldo Alckmin, e o novo presidente municipal, Fernando Alfredo, que anunciou a reeleição do prefeito como a “missão” do PSDB.

No fim de fevereiro, circulou a informação de que Doria estava em dúvida sobre as chances de vitória de Covas e que havia estimulado deputadas do PSL a entrarem na disputa pela prefeitura no ano que vem. Em entrevista ao Metro Jornal, Covas disse que tudo não passou de boato.

Em busca de uma marca própria, Covas tirou do governo nomes levados por Doria e extinguiu secretarias criadas pelo antecessor, mas tem negado que haja distanciamento. Nas últimas semanas, os tucanos passaram a ter mais agendas públicas juntos.

Como parte da sua proposta de renovar a sigla, Doria afirmou durante a convenção que o PSDB fará uma pesquisa em junho que poderá indicar um novo nome para o partido.