Brasil oficializa saída da Unasul e anuncia criação de novo bloco

O Governo Federal anunciou na segunda-feira (15) que o Brasil vai deixar oficialmente a Unasul (União de Nações Sul-Americanas). Em publicação na rede social Twitter, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o país constituirá de novo bloco, chamado Prosul (Fórum para o Progresso da América do Sul).

Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru completam o bloco. A decisão ocorreu logo depois de a Bolívia informar que estaria transmitindo a presidência temporária da Unasul ao Brasil, após fracassar em sua tentativa de reunir seus membros. "Os únicos membros que seguem ativos na Unasul são Uruguai, Guiana, Bolívia, Suriname e Venezuela. A Unasul nasceu em 2008 como um projeto do então presidente da Venezuela, Hugo Chávez, sendo apoiado por Lula", disse Bolsonaro.

O Ministro das Relações Exteriores, @ernestofaraujo ,formalizou saída da União das Nações Sul-Americanas (Unasul) e constituir o Fórum para o Progresso da América do Sul (Prosul). Fazendo parte do novo bloco Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 16, 2019

O anúncio da saída do Brasil foi feito poucos dias depois de a Argentina e o Uruguai anunciarem que também deixariam a Unasul. A decisão do Brasil foi comunicada oficialmente ao governo do Equador, país depositário do acordo, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

Na segunda, o Grupo de Lima, reunido em Santiago, pediu aos membros da comunidade internacional que adotem mais medidas para isolar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para que possa ocorrer o "restabelecimento da democracia" no país sob o governo de Juan Guaidó, reconhecido como presidente por mais de 50 países.