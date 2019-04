Autor da CPI da Lava Toga apresentará nesta terça pedidos de impeachment contra Toffoli e Moraes

O senador Alessandro Vieira, autor da CPI conhecida como Lava Toga, vai apresentar ainda nesta terça-feira (16) pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli e Alexandre de Moraes.

A decisão acontece depois que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu o arquivamento do inquérito aberto na Corte para apurar ofensas contra ministros do STF apontando ilegalidades no processo.

Na segunda-feira (15), Alexandre de Moraes censurou reportagens de veículos que citavam o presidente do STF, Dias Toffoli.