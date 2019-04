Após quase 15 horas de incêndio, chamas na Catedral de Notre-Dame são controladas

O Corpo de Bombeiros de Paris anunciou na manhã desta terça-feira (16) que o incêndio na Catedral de Notre-Dame foi totalmente controlado por volta das 10h no horário local (5h em Brasília). Um batalhão de 400 bombeiros trabalhava ininterruptamente desde a tarde de ontem para conter as chamas, que se iniciaram por volta das 18h50 locais.

O incêndio não deixou feridos nem vítimas, mas atingiu a parte traseira e superior da Notre-Dame, provocando danos em sua estrutura e causando o desabamento de uma de suas torres, a conhecida como "flecha". Cerca de 100 bombeiros devem permanecer na catedral durante o dia de hoje para controlar focos residuais de fogo. Mas o foco da operação, agora, será a retirada de obras de artes e monumentos de dentro da Nortre-Dame.

Alguns dos objetos e monumentos da Catedral já foram salvos / Benoit Tessier/Reuters

Leia mais:

Ilustrações homenageiam a Catedral de Notre-Dame, destruída por incêndio

Bombeiros afirmam ter impedido a destruição total da Catedral de Notre-Dame; missão agora é salvar obras de arte

As autoridades francesas ainda estão contabilizando os prejuízos. De acordo com o ministro da Cultural, Franck Riester, as obras de reconstrução e restauração devem durar "meses e anos". "Dois terços do teto da catedral [de madeira] foram consumidos pelas chamas, e a "torre central caiu para dentro da catedral, abrindo um buraco no teto", explicou.

As causas do incêndio estão sendo investigadas, mas as autoridades tratam como um acidente. O incêndio ocorreu em um momento em que a própria catedral passava por trabalhos de restauros.