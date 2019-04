Viaturas são destruídas por queda de marquise em delegacia; veja fotos

Duas viaturas ficaram destruídas na tarde desta segunda-feira (15) após a queda da marquise de uma delegacia em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. Um dos veículos estava descaracterizado; o outro possui adesivamento da Polícia Civil.

O acidente ocorreu por volta das 15h no 68º DP (Lajeado). De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), equipes da perícia e da Defesa Civil foram acionadas ao local para verificar possíveis problemas estruturais no prédio. Ainda não há confirmação do que teria causado o acidente.

Apesar do susto, ambos os veículos estavam vazios na hora do desabamento e ninguém ficou ferido. Os atendimentos no local continuaram sem interrupções.

Reprodução/Facebook