Estações do Metrô e da CPTM terão vacinação contra febre amarela e sarampo

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo fará entre os dias 16 e 18 de abril uma ação gratuita para vacinação contra a febre amarela e o sarampo. O mutirão ocorre na estação Marechal Deodoro, linha 3-Vermelha do Metrô, no centro.

Os passageiros devem levar um documento de identificação com foto e, se possível, a caderneta de vacinação atualizada. As doses serão aplicadas das 10h às 17h.

CPTM

Já na CPTM, as doses para febre amarela serão distribuídas gratuitamente apenas nesta terça-feira (16). Farão parte da ação as estações Pirituba, Vila Aurora e Piqueri – todas da linha 7-Rubi. Para as duas primeiras, o horário de atendimento será das 9h às 15h30. Já a última vai vacinar passageiros entre 10h e 15h30.