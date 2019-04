Servidores do Samu planejam nova paralisação na terça

Os servidores do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prometem fazer nova paralisação de 72 horas, a partir desta terça-feira (16). Parte da categoria já havia parado por 48 horas na semana passada.

Em nota, a secretaria de Saúde disse no domingo (14) que sempre esteve aberta ao diálogo, e que o Sindsep (Sindicato dos Servidores Municipais) assinou acordo no dia 8 de abril que atenderia as reivindicações para evitar a greve de 48 horas.

“Mesmo tendo assinado, decidiram por uma paralisação”, diz a nota. A pasta enviou a ata da reunião, que dizia ter representantes do Sindsep e Sindicato dos Enfermeiros. O documento diz que aceitação está condicionada a assembleia.