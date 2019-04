Clínicas e laboratórios privados têm dois tipos de vacina contra a gripe; veja valores

Quem quiser se vacinar contra a gripe e não pertencer a um dos grupos que terão a dose na rede pública já pode ir a clínicas e laboratórios particulares.

As redes privadas têm dois tipos de vacinas disponíveis: a trivalente – mesma oferecida na rede pública, que protege contra os vírus Influenza A H1N1, A H3N2 e B Victoria –, que custa entre R$ 50 e R$ 60, e a quadrivalente, no valor entre R$ 80 e R$ 120 e que traz proteção contra uma cepa a mais do subtipo B, o Phuket.

Quem já teve reação alérgica à vacina ou tem alergia a ovo deve pedir orientação a um médico antes de se vacinar. De acordo com Geraldo Brabosa, presidente da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas, alergias a essas vacinas são raras, mas é bom se prevenir.

Rede pública

Na rede pública, a vacina está disponível até o dia 19 para gestantes, mulheres que deram à luz há 45 dias (puérperas) e crianças de 6 meses até menos de 6 anos.

A partir do dia 22 deste mês, ela passa a ser aplicada também em idosos, população indígena, presidiários, profissionais da saúde, professores das redes pública e privada e pessoas com doenças crônicas.

Durante todo o período da campanha, a caderneta de vacinação de crianças, gestantes e puérperas será atualizada.