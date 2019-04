Produção de motos deve aumentar 6% em 2019, antecipam fabricantes

A produção de motos no Brasil deve fechar 2019 com o total de 1,1 milhão de motos produzidas, prevê a Abraciclo (associação das fabricantes de motos). Após alta de 6,6% no primeiro trimestre do ano, a entidade elevou a estimativa de crescimento no ano para 6,1% sobre o resultado de 2018, quando o setor chegou a 1.036.846 unidades produzidas.

“A retomada do setor de motocicletas no mercado interno no primeiro trimestre superou as expectativas. A estabilidade das taxas de juros no menor patamar histórico e a ampliação da oferta de crédito pelos bancos têm contribuído para a recuperação mais acelerada do setor”, afirma Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo. A projeção de exportações, porém, caiu 51,2% sobre 2018.

Na contramão

Ao contrário da produção total, as exportações estão em queda em 2019. No primeiro trimestre foram exportadas 11.382 motocicletas, queda de 51,2% ante mesmo período de 2018.