Previsão do Tempo: dia permanece chuvoso em São Paulo nesta terça-feira

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a terça-feira (16) não trará muitas mudanças no clima da capital paulista.

Assim como nesta segunda-feira, a máxima não deve subir muito, ficando em torno dos 26 graus. O calor é amenizado por um tempo encoberto, com pancadas de chuva em algumas áreas.

A mínima fica em torno dos 18 graus.

Há grandes possibilidades de chuva durante todo o dia, principalmente à tarde, quando há previsão de trovoadas.

Pela manhã, haverá um nevoeiro em áreas isoladas de São Paulo.