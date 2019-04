Conheça o prefeito homossexual que tornou-se candidato à presidência dos EUA

Homossexual assumido, o prefeito da pequena cidade de South Bend, em Indiana, Pete Buttigieg, anunciou sua pré-candidatura à Presidência dos Estados Unidos em 2020. As 37 anos de idade, Buttigieg oficializou ontem (14) sua participação nas primárias do Partido Democrata. Ele será o primeiro candidato declaradamente gay a concorrer à Casa Branca em toda a história dos EUA.

"Reconheço a audácia de fazer isso sendo um jovem prefeito do Meio-Oeste", disse Buttigieg ao fazer o anúncio a um grupo de apoiadores. "As forças de mudança em nosso país hoje são tectônicas. Forças que ajudam a explicar o que tornou a Presidência atual possível. É por isso que, desta vez, não se trata apenas de ganhar uma eleição, e sim, de ganhar uma era", ressaltou. "É hora de nos afastarmos dos políticos do passado e nos aproximarmos de algo totalmente diferente", exaltou.

O prefeito se formou em História e Literatura na Universidade de Harvard, fala sete idiomas e serviu como reservista da Marinha no Afeganistão. Nascido em South Bend, Buttigieg foi eleito prefeito aos 29 anos de idade e se casou em 2018 com Chasten Glezmen, um professor universitário.

Nos últimos meses, Buttigieg fez frequentes aparições em jornais e programas de entrevistas nos EUA, o que lhe rendeu vários novos seguidores nas redes sociais. Ele usa o slogan de que os EUA precisam "uma nova geração de líderes".

O nome de Buttigieg de fato vêm crescendo nas pesquisas de opinião. Em algumas delas, ele aparece somente atrás de Bernie Sanders, senador por Vermont, e do ex-vice-presidente Joe Biden, que, no entanto, ainda não anunciou sua candidatura.