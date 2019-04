Petrobras é tema de duas reuniões do governo nesta semana

Duas reuniões estão agendadas neste início de semana, em Brasília, em que os temas serão combustíveis, Petrobras e economia. Nesta segunda-feira (15), os ministros de Minas e Energia, Infraestrutura, Agricultura e representantes da economia e da Petrobras irão se encontrar na Casa Civil para discutir sobre a questão dos caminhoneiros. Na terça haverá uma reunião mais ampla, com o presidente Jair Bolsonaro.

As reuniões foram marcadas por conta da crescente pressão dos caminhoneiros em relação à política de preços do diesel e os efeitos da intervenção do governo na Petrobras. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro vetou um aumento do valor do litro do diesel logo após a estatal anunciá-lo. A medida provocou tensão e incerteza no mercado financeiro, que a considerou intervencionista por parte de um governo que foi eleito sob a bandeira do liberalismo.