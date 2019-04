Personalidades comentam incêndio na Catedral de Notre-Dame

O incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris (França), trouxe tristeza ao mundo nesta segunda-feira (15). O edifício de mais de sete séculos começou a pegar fogo por volta das 18h no horário local e bombeiros combatem as chamas para impedir que toda a estrutura seja destruída.

Na rede social Twitter, líderes e personalidades do Brasil e do mundo lamentaram o episódio. O presidente Jair Bolsonaro descreveu o incidente como um "momento sombrio" e dedicou orações ao povo francês. Já o presidente americano Donald Trump sugeriu que aviões com tanques de água podem ajudar a apagar as chamas: "precisam agir rápido!"

Veja também:

Alckmin vira réu por suposto financiamento de campanha pela Odebrecht

Estações do Metrô e da CPTM terão vacinação contra febre amarela e sarampo

O perfil oficial do Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro, divulgou nota de solidariedade com os franceses. A instituição foi destruída por um incêndio em setembro do ano passado. No mundo do futebol, o clube Paris Saint Germain desejou força e coragem aos "mobilizados para extinguir o fogo".

No mundo do entretenimento, cantoras como Camila Cabello, Cher e Dua Lipa lamentaram o ocorrido e ressaltaram a importância histórica da Catedral de Notre-Dame. Já no Brasil, personalidades foram ao Instagram para se manifestar sobre o incêndio. Mariana Xavier e Otaviano Costa chegaram a publicar imagens com o templo de fundo. Outros como Mel Lisboa e Astrid Fontenelle compartilharam imagens do edifício em chamas.

Veja as reações:

Em nome dos brasileiros, manifesto profundo pesar pelo terrível incêndio que assola um dos maiores símbolos da cultura e da espiritualidade cristã e ocidental, a catedral de Notre-Dame, em Paris. Neste momento sombrio, as nossas orações estão com o povo francês. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 15, 2019

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

Nota O Museu Nacional lamenta o incêndio ocorrido na tarde desta segunda-feira, dia 15 de abril, na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Nossa instituição, que viveu episódio semelhante em sua história recente, se solidariza com os franceses nesse momento.#NotreDame — Museu Nacional/UFRJ (@MuseuNacional) April 15, 2019

Images terribles de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, l’un des plus beaux monuments de notre ville, en proie aux flammes. Courage à toutes les personnes mobilisées pour éteindre cet incendie. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 15, 2019

my heart is breaking seeing the fire at notre dame. I’ll never forget walking in the first time in Paris and being in awe of the beauty of it. 💔 — camila (@Camila_Cabello) April 15, 2019

Am praying for Notre Dame🙏🏻 — Cher (@cher) April 15, 2019