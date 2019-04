Obras fecham pista expressa da marginal Pinheiros à noite

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) vai interditar à noite, desta segunda-feira (15) ao dia 4 de maio, a via expressa da marginal Pinheiros, sentido rodovia Castelo Branco, entre as pontes Engenheiro Ary Torres e Cidade Universitária para que seja feito o recapeamento no asfalto naquele trecho.

A interdição vai acontecer no período noturno e madrugada, de segunda a quinta-feira, das 22h às 5h; às sextas, das 22h às 7h; e aos sábados, das 20h às 7h. Das noites dos domingos às manhãs de segunda, não está prevista interdição.

Os veículos serão desviados no trecho para a pista local. Os veículos poderão retornar à pista expressa logo após a ponte Cidade Universitária.