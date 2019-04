Incêndio atinge a Catedral de Notre-Dame, em Paris

A Catedral de Notre-Dame, um dos principais pontos turísticos de Paris, pega fogo nesta segunda-feira (15). O incêndio começou por volta das 18h, no horário local.

O Ministério do Interior da França afirmou que não há feridos no incêndio que atinge a Catedral de Notre-Dame, em Paris. A Procuradoria de Paris abriu um inquérito para investigar as causas das chamas.

Em entrevista à rádio BandNews FM, a brasileira Lívia Ribeiro, que mora em Paris, afirmou que consegue ver a fumaça do rio Sena, além de escutar o barulho da sirene dos bombeiros a caminho do local.

A polícia de Paris pede aos moradores que evitem os arredores do local. As autoridades solicitam aos motoristas e pedestres facilitarem a passagem dos veículos de emergência.

Segundo a emissora americana CNN, Notre-Dame é visitada anualmente por cerca de 13 milhões de turistas. A catedral é um dos maiores símbolos da arte do período gótico. A BBC afirma ser um acidente, mas que o incêndio pode ter começado por conta das obras de restauro que estavam em andamento na construção.

Desde o ano passado, a Igreja Católica francesa se esforça para arrecadar verba para a reforma, ainda segundo a BBC. Com mais de 850 anos de idade, a construção já ameaçava desmoronar em alguns pontos.

De acordo com a Reuters, o presidente da França Emmanuel Macron cancelou o discurso à nação que tinha programado para esta segunda, no Palácio do Élysée, após o incêndio.

"Terrível ver o incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Talvez os tanques de água possam ser usados ​​para apagá-lo. É preciso agir rapidamente!", escreveu o presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

MEU DEUS! A NotreDame de Paris em chamas neste momento. Que tristeza ! #NotreDame pic.twitter.com/GvEeX47PTr — Carlos 💬 (@rcarlosbello) April 15, 2019