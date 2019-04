Conheça a história da Catedral de Notre-Dame, atingida por incêndio nesta segunda

Um incêndio de grandes proporções atinge a Catedral de Notre-Dame, em Paris, nesta segunda-feira (15). Com construção iniciada em 1163, um dos mais antigos templos franceses demorou 182 anos para ser finalizado, em 1345.

O estilo dominante da arquitetura do local é o gótico, e a casa é dedicada a Maria, mãe de Jesus Cristo. Um dos principais cartões postais da capital da França é rodeado ainda pelo rio Sena.

Desde a sua inauguração, a catedral foi sede de momentos importantes para a história, como a coroação de Napoleão Bonaparte como imperador da França, em 1804, e a beatificação de Joana d’Arc em 1909.

Notre-Dame, porém, também sofreu baixas. Sob o reinado de Luís XIV, elementos do templo foram destruídos e substituídos para evocar o barroco, que se popularizou no fim do século XVII. Em 1793, durante a revolução francesa, o local sofreu com o roubo de tesouros.

Desde 1991, a igreja passava por projetos de restauro e manutenção. Por volta das 18h desta segunda, 15 de abril de 2019, foram vistas as primeiras chamas.