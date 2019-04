Espetáculo na minipista da Ecovias ensina sobre trânsito e segurança viária para crianças

“Respeitável público, boa tarde!”. Apesar do jargão que inicia a história, “Pare! Atenção! Siga para diversão” não é um espetáculo de palhaços comum. Com palco na minipista de trânsito na sede da Ecovias, em São Paulo, a encenação propõe a conscientização de crianças sobre o trânsito de forma lúdica e participativa.

No enredo, os palhaços Juju, Dode, Felicity e Moqueca contam a história dos automóveis ao mesmo tempo em que ensinam noções de educação no trânsito e segurança viária: usar o cinto de segurança, não soltar pipa próximo a rodovias, não dirigir embriagado.

“Quem agora vai aprender a atravessar a rua?”, pergunta Juju à turma de 4º ano da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Belmiro Soares da Cunha, de São Bernardo, no dia da estreia. Neste momento, as 40 crianças quase brigam entre si para poder participar.

“Achei bem educativo, parecia que em vez de eu estar no circo, estava na escola aprendendo sobre o trânsito”, conta Angela Sophia, 9 anos. Como ela, Daniel Masayuki, de 9 anos, relata que o espetáculo foi uma aula. “Eles falaram que não pode jogar lixo na rua, usar o celular dirigindo. Eu só sabia que tinha que olhar para os dois lados antes de atravessar”, diz.

Depois da peça, as crianças colocam na prática tudo que aprenderam. Sob a tutela dos palhaços, conduzem pequenos carros e bicicletas na minipista. Lá, tudo é respeitado, como se fosse de verdade: o semáforo, a calçada, a faixa de pedestres.

“É fantástico essa troca, porque você joga com eles e eles respondem muito rapidamente”, diz Regina Rebello, que encarna Juju, a guarda de trânsito na peça.

O espetáculo é encenado gratuitamente a escola pública de Diadema, São Bernardo e Baixada Santista. Para se inscrever basta entrar em contato pelo site da Ecovias.

Projeto já atendeu 70 mil pessoas

O espetáculo “Pare! Atenção! Siga para diversão” faz parte do projeto “De Bem Com a Via”, de todas as concessionárias da Ecorodovias do estado de São Paulo.

Desde 2008, o projeto atendeu cerca de 70 mil pessoas em mais de 40 escolas e 25 comunidades. São peças de teatro, música, jogos edupacativos, brincadeiras, roda de conversa e palestras, que proporcionam educação no trânsito e segurança viária. O Teatro Móvel Itinerante leva a peça a comunidades das margens das rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

“O projeto trabalha com a criançada para que eles possam desenvolver essa consciência no futuro. E que levem isso para dentro de suas casas, escola”, diz Silvio Souza, porta-voz do projeto, que desembolsou R$ 1,2 milhão da Lei Rouanet no ano passado.

SERVIÇO

Minipista da Ecovias (Rodovia dos Imigrantes, km 28,5). Quartas-feiras, das 9h e às 13h30. Até outubro. Gratuito. Inscrições em www.ecovias.com.br.