Criminosos se passam por entregadores de comida para assaltos

Uma série de denúncias de assaltos em que os bandidos se passam por entregadores de comida foram feitas por ouvintes da rádio BandNews FM. Os criminosos utilizam mochilas térmicas com os logos de aplicativos especializados e aproveitam a distração de pessoas na rua para roubar os pertences.

O administrador Wagner Andrade diz que esse tipo de crime é frequente nos arredores do terminal Butantã, na zona oeste da capital paulista. Segundo ele, os assaltantes sob bicicletas costumam agir em bandos e as abordagens são violentas.

Leia mais:

Moradores reclamam de água nas lixeiras de plástico em São Paulo

Avenida Ibirapuera é parcialmente bloqueada para reconstrução de parada de ônibus

O ouvinte Adriano Pereira também notou a ação dos falsos entregadores na região do Butantã, na altura do km 19 da rodovia Raposo Tavares. O crime se repete na zona sul de São Paulo, onde o morador do bairro do Brooklin Fernando Minchillo já presenciou revistas policiais em supostos motoqueiros de aplicativos.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo ainda não se manifestou.