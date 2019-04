Notre-Dame: Ministério Público de Paris começa a investigar incêndio; não há vítimas, testemunhas relatam desabamentos

O incêndio que consome a histórica Catedral de Notre-Dame, em Paris, já provocou o desabamento de uma das torres da igreja, a que era popularmente conhecida como "flecha" devido ao seu formato.

Trata-se de uma torre isolada sobre o teto da nave da catedral que fora instalada no século 19. A estrutura desabou parcialmente devido às chamas. De acordo com fontes locais, o teto da catedral também estaria com a estrutura comprometida e entrou em colapso.

Enquanto isso, o Ministério Público de Paris, na França, afirmou à imprensa que já começou a investigar as possíveis causas. Por volta das 15h, a catedral começou a ser evacuada. Segundo o Ministro parisiense Laurent Nunez, não há relatos de feridos ou fatalidades envolvidos no incêndio. Segundo ele, também é "cedo demais" para inferir qualquer causa.

A Catedral passava por obras de revitalização, que têm sido levantadas como possíveis causadoras do incêndio.

Os arredores do local também foram evacuados.