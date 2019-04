Brasileiro espera gastar 44% a mais nesta Páscoa, diz pesquisa

Bacalhau, batatas, azeite, ovos de chocolate… e, no final, a conta: R$ 195,52. Esse é o valor médio que os brasileiros pretendem gastar com o feriadão da Páscoa deste ano, que começa na próxima sexta-feira (19), segundo a pesquisa Intenção de Compras para a Páscoa 2019, da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito). A mesma pesquisa do ano passado mostrou que a expectativa de gasto em 2018 foi de R$ 135,03. Ou seja, em 2019 o brasileiro espera gastar 44,8% a mais do que em 2018.

De acordo com a pesquisa, entre os motivos para gastar mais neste ano do que no ano passado estão a intenção de adquirir mais produtos (41%), o fato de acharem que os itens estão mais caros (25%) e por acreditarem que os produtos estão com o preço muito bom e vale a pena aproveitar (19%).

“Apesar de todas as dificuldades, há um clima um pouco melhor neste ano, o que naturalmente faz com que as pessoas comprem mais”, disse ao Metro o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli. “Além disso, diante de um cenário econômico ainda bastante frágil, surge logo no consumidor a percepção de que tudo está mais caro, e, por isso, ele vai acabar gastando mais agora.”