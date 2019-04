Acidente na Régis Bittencourt termina com queda de ônibus em canteiro

Uma colisão entre um caminhão e um ônibus bloqueia duas faixas da rodovia Régis Bittencourt no km 306, sentido de São Paulo, em São Lourenço da Serra. Pelo menos cinco viaturas da concessionária estão no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão seguia sentido de São Paulo e não conseguiu desviar do ônibus de turismo, que estava parado no ponto de ônibus no km 306; no local não há acostamento.

O ônibus foi arremessado e caiu em uma ribanceira. Até o momento 20 pessoas foram socorridas.

O motorista do ônibus ficou preso nas ferragens e foi levado ao HGIS sem fraturas aparentes. Ainda não há detalhes do estado de saúde dos demais envolvidos.

Leia mais:

Chuvas matam 310% a mais entre dezembro e abril em São Paulo

Número de mortos em desabamento de prédios no Rio sobe para 10

Apenas a faixa da esquerda está liberada e há lentidão começa no km 308. Uma faixa da direita segue bloqueada.