VÍDEO: Meteoro cai no litoral do Rio Grande do Sul

Um meteoro caiu no litoral do Rio Grande do Sul na madrugada da última sexta-feira (12), às 3h20. As imagens foram feitas pela Bramon, uma rede nacional de observação de meteoros.

A estação CFJ2/RS na cidade de Taquara, no Vale do Paranhana, foi a que melhor captou o fenômeno e registrou o exato momento do meteoro caindo. Outras cinco estações também conseguiram mostrar o clarão.

O registro aconteceu em várias cidades porque os meteoros tendem a se desintegrar quando atingem a Terra, que foi o que ocorreu nesse caso.

