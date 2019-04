Último atleta do Flamengo internado após incêndio no Ninho do Urubu recebe alta

O atleta da base do Flamengo, Jhonatan Ventura, de 15 anos, recebeu alta na tarde de ontem (13) depois de mais de dois meses internado se recuperando do incêndio no centro de treinamento Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro.

O adolescente teve 30% do corpo queimados e era o último dos três feridos internado. Os outros dois sobreviventes se feriram com menos gravidade e receberam alta na primeira quinzena de fevereiro.

O incêndio no Ninho do Urubu, em 8 de fevereiro, causou a morte de 10 atletas da equipe de base do clube, além de ferir três jogadores.

No último dia 3, após sentir dores abdominais, os médicos suspeitaram de pancreatite medicamentosa e transferiram Jhonatan do quarto para a unidade semi-intensiva.

O jogador tinha sido submetido a uma cirurgia reparadora no braço direito e na orelha direita.