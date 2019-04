Previsão do tempo: Segunda deve ser nublada e chuvosa

Prepare o guarda-chuva para o início da semana, pois a exemplo de domingo (14) o tempo deve continuar chuvoso na segunda-feira (15), de acordo com a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Além das chuvas isoladas, a máxima permanece sendo 24º C, enquanto a mínima recua de 20º C para 17º C. Também é previsto que o dia seja nublado.

Segundo o Inmet, devem ocorrer rajadas de vento.