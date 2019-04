Tirar fotos e gravar por baixo de saias vira crime na Grã-Bretanha

O ato de tirar fotos ou filmar por baixo das saias das mulheres virou crime nesta sexta-feira (13) no Reino Unido, com pena de até dois anos de prisão.

A jovem Gina Martin, de 27 anos, iniciou a campanha para fazer com que a prática se tornasse crime em 2017, quando ela foi vítima de um caso semelhante em um show de música em Londres.

Na ocasião, um homem iniciou uma conversa com ela no evento e repentinamente tirou uma foto com o celular por baixo da sua saia, colocando a imagem posteriormente na internet.

A prática no Reino Unido é conhecida como "upskirting" e Martin descobriu que o ato não era crime no país. A partir daí, ela iniciou uma campanha que recebeu o apoio de centenas de mulheres.

A ideia da campanha foi levada para o Parlamento britânico pela deputada liberal-democrata Wera Hobhouse, onde ganhou ainda mais apoio para ser aprovada.