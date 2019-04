Quina: veja qual o prêmio e horário do sorteio da loteria

Acumulada há vários sorteios, a Quina paga neste sábado (13) um prêmio de R$ 6,5 milhões ao apostador que acertar as cinco dezenas do concurso 4950.

O sorteio da Quina será realizado a partir das 20h na cidade de Botucatu, no interior de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online.

No sorteio desta sexta-feira, ninguém acertou a Quina, mas 72 apostadores fizeram a quadra e ganharam R$ 8.443,53 cada um.