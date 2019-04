Polícia de Londres dispara tiros após veículo atingir carro de embaixador ucraniano

A polícia britânica disparou tiros após um veículo atingir o carro estacionado do embaixador ucraniano em Londres neste sábado, mas ninguém ficou ferido, disse a embaixada da Ucrânia.

O veículo oficial do embaixador foi deliberadamente atingido nesta manhã enquanto estava estacionado em frente à embaixada, segundo um comunicado da embaixada.

“A polícia foi chamada imediatamente, e o veículo do suspeito foi bloqueado. Ainda assim, apesar das ações da polícia, o agressor atingiu o carro do embaixador novamente. Em resposta, a polícia foi obrigada a abrir fogo contra o veículo do autor”, disse o comunicado.