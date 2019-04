A Mega-Sena deste sábado vai pagar um prêmio milionário ao apostador que acertar as seis dezenas do concurso 2.142. São R$ 45 milhões, segundo cálculos da Caixa Econômica Federal.

A Mega-Sena será sorteada a partir das 20h, em Botucatu, cidade do interior de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online.