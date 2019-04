Dupla Sena: veja qual o prêmio e o horário do sorteio da loteria

A Dupla Sena está acumulada e neste sábado (dia 13) vai pagar um prêmio de R$ 25 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas no 1º ou 2º sorteio, segundo as estimativas da Caixa Econômica Federal.

O sorteio deste sábado será realizado a partir das 20h em Botucatu, no interior de São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica do país ou pelo Portal Loterias Online.

NO último sorteio da Dupla Sena não houve ganhadores, mas 9 apostadores fizeram a quina no 1º sorteio e ganharam R$ 6.182,22 e outros 18 no 2º sorteio, ganhando R$ 2.782,00.