Covas exonera superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, exonerou o superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, Antônio Moreno, após denúncias de problemas estruturais no prédio. O novo superintendente deve ser Luiz Carlos Zamarco.

O Ministério Público de São Paulo também anunciou nesta sexta que vai pedir que a vigilância sanitária fiscalize o Hospital. Há pelo menos dois anos, a unidade demanda reformas, conforme aponta uma auditoria.

A unidade localizada na Zona Sul de São Paulo completa 60 anos sem nunca ter passado por uma reforma. Alguns setores estão inoperantes por más condições na estrutura, com centros cirúrgicos interditados por infiltrações, alagamentos por goteiras e até baratas em panelas. Os problemas são antigos.

Entre setembro e outubro de 2016, uma equipe de auditores já havia produzido um relatório com 53 páginas e entregado à Prefeitura de São Paulo.