Vítimas de enchente podem fazer 2ª via de CNH sem custo

Cidadãos que tiveram suas casas afetadas pelas enchentes que atingiram São Paulo nos últimos dois meses poderão solicitar gratuitamente a 2ª via da CNH neste sábado (13), gratuitamente, no mutirão realizado pela prefeitura no Parque Estadual da Biacica (Estrada da Biacica, 756), no Itaim Paulista, na zona leste, das 9h às 16h.

Levantamento da prefeitura estima que pelo menos 620 famílias da região de São Miguel Paulista tenham sido atingidas pelas fortes chuvas que causaram enchentes e destruição na região. No caso da 2º de CNH, a economia do cidadão que participar do mutirão será de R$ 43,77.

O pedido de isenção na taxa para vítimas de catástrofes naturais está prevista na lei estadual 5.293/2014. Para fazer a solicitação, o solicitante deve preencher e assinar uma declaração, apresentar um documento de identificação com foto.