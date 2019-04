Uber tem 91 milhões de usuários no mundo

A Uber revelou nesta quinta-feira os detalhes da mais aguardada oferta pública inicial de ações do ano nos EUA. O documento deu a primeira imagem financeira ampla da empresa que iniciou o serviço em 2009.

A Uber teve em 2018 no mundo 91 milhões de usuários mensais ativos em média em suas plataformas, que incluem o serviço de entrega de comida. A receita somou US$ 11,3 bilhões, alta de 42%, abaixo do ritmo do ano anterior, de 106%.

A Uber não definiu no pedido o tamanho do IPO. Segundo a Reuters, a companhia planeja vender US$ 10 bilhões em ações, o que deve atribuir à empresa um valor de mercado de US$ 90 bilhões a US$ 100 bilhões.

A expectativa é que o IPO seja um dos maiores da história do setor de tecnologia. A abertura de capital pode rivalizar com a do Facebook, que estreou na bolsa com um valor de mercado de US$ 81 bilhões em 2012.