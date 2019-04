Previsão do Tempo: sai o frio, entra o calor em São Paulo neste sábado

Após alguns dias de temperaturas reduzidas em São Paulo, o final de semana começa ensolarado, com altas temperaturas.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima de temperatura deve ficar em torno dos 27º. A variação do dia é de 8º, com a mínima prevista para 19º.

A manhã começa ensolarada, com aumento de nuvens durante a tarde. Podem ocorrer pancadas de chuva durante a noite, de acordo com o site Climatempo.

O pico de temperatura fica em torno das 14h.