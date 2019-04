Obras aumentam intervalo de trens na Linha 3-Vermelha neste sábado

Neste sábado (13), em função das obras que o Metrô está realizando entre as estações Corinthians-Itaquera e Patriarca, os trens circularão com intervalo maior a partir das 20h.

A alternativa é a utilização da Linha 11-Coral da CPTM para quem segue no sentido Corinthians -Itaquera. No sentido contrário, entre as estações Patriarca e Palmeiras/Barra Funda, a circulação dos trens será normal.

No domingo, segundo o Metrô, a operação será normal.