Mutirão em faculdade de S.Bernardo ajuda pessoas com pendências na Receita Federal

A Faculdade de Tecnologia Termomecanica (FTT) promove mutirão de atendimento para auxiliar o público em relação à declaração do imposto de renda, regularização do CPF junto à Receita Federal e outras questões relacionadas ao tema neste sábado (13), a partir das 8h.

O evento ‘Em paz com o leão’ será realizado na sede do Centro Educacional da Fundação Salvador Arena (Estrada dos Alvarengas, 4001), em São Bernardo. Na ocasião, os alunos da FTT, vão prestar consultorias gratuitas, supervisionados por professores de Contabilidade, Legislação e Planejamento Tributário do curso de Administração.

O objetivo do mutirão é oferecer informação à comunidade, tendo em vista que muitos contribuintes em situação de irregularidade ficam incomodados ou com receio de procurar a Receita Federal.