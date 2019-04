Metrô assina contrato para retomar obras na Linha Prata

Foram assinados os contratos para a retomada das obras de acabamento das estações Jardim Planalto, Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus, da linha 15-Prata, do Metrô, que funciona em monotrilho. Segundo a companhia, a meta é concluir as obras até o final do ano, que já estão com 90% dos serviços executados.

A nova empresa contratada, que concluirá as obras abandonadas, será responsável pelo acabamento das quatro estações, continuação da implantação da ciclovia e paisagismo sob o traçado do monotrilho.

Foi assinado também o contrato para a construção da estação Jardim Colonial, da mesma linha. A estimativa é que ela fique pronta em 2021.