Foto de criança imigrante na fronteira dos EUA vence o World Press Photo

A foto que girou o mundo de uma menina hondurenha de 2 anos de idade chorando enquanto sua mãe era revistada na fronteira do México com os Estados Unidos foi a ganhadora World Press Photo of The Year, o mais importante prêmio de fotojornalismo.

A imagem foi tirada pelo fotógrafo americano John Moore em 12 de junho de 2018 e gerou polêmica sobre as políticas imigratórias do presidente dos EUA, Donald Trump, e as ordens de separação de familiares na fronteira.

Apesar da criança na foto não ter sido separada da mãe, a imagem virou símbolo das críticas à política de Trump.

O vencedor do prêmio foi anunciado em uma cerimônia em Amsterdã, pois o concurso nasceu na Holanda em 1955.