FGTS para vítima de enchente começa a sair semana que vem

Os saques do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para as vítimas da enchente de um mês atrás devem começar a ser liberados na próxima segunda-feira.

As vítimas podem pedir isenção no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) do ano que vem, indo à praça de atendimento da Subprefeitura Ipiranga ou Vila Prudente com cópia do IPTU, comprovante de endereço e uma foto do imóvel atingido. Até o momento, 324 pedidos foram feitos.

Mutirão em São Miguel

Amanhã, haverá mutirão de emissão de documentos para vítimas da enchente em São Miguel Paulista no parque da Biacica (estrada da Biacica, 756), das 9h às 16h.