Edifício em chamas desmorona durante ação do Corpo de Bombeiros; um segue desaparecido

A conta oficial do Corpo de Bombeiros de São Paulo informou, no começo da noite desta sexta-feira, sobre um acidente ocorrido durante um apagamento de incêndio em Araçatuba, interior do Estado.

O fogo começou em uma loja no centro da cidade, na rua Marechal Deodoro, número 151. Os bombeiros foram acionados ao local, e 17 viaturas foram enviadas para atender a ocorrência. Entretanto, a construção acabou colapsando no momento em que os profissionais estavam apagando as chamas no interior da loja.

Dois bombeiros foram atingidos pelos escombros. Um deles, Alex Silva de Abreu, sofreu queimaduras pelo corpo e nas vias aéreas, devido à fumaça inalada. Ele foi levado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Araçatuba, e deverá ser transferido para um hospital especializado em atingidos por queimaduras.

O segundo bombeiro está, no momento, desaparecido, de acordo com a comunicação oficial do Corpo de Bombeiros do Estado. Este não conseguiu deixar a construção no momento do colapso.

De acordo com os bombeiros, as equipes continuam no local, fazendo o combate às chamas e procurando pelo homem desaparecido.

Mais informações em breve.