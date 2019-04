Dois prédios desabam e deixam pelo menos dois mortos na zona oeste do Rio

Dois prédios desabaram nesta sexta-feira (12) na comunidade de Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, e deixaram pelo menos dois mortos. a informação é do Corpo de Bombeiros, que está no local junto com a Defesa Civil, e também confirmou que três pessoas ficaram feridas.

Ouvintes da Rádio BandNews FM dizem que as vítimas foram socorridas por moradores da região. O edifício afetado fica no condomínio Figueiras do Itanhangá, na estrada de Jacarepaguá, nº 370, uma área dominada por milícias.

Tadeu de Souza, também ouvinte, revelou que viu quatro pessoas sendo retiradas com vida dos escombros dos prédios. Segundo ele, que mora na região, os edifícios não estavam totalmente ocupados, mas ainda assim algumas pessoas ficaram soterradas.

Ele relatou que os bombeiros tiveram dificuldades para chegar com viaturas e equipamentos porque a rua está cheia de buracos em decorrência da forte chuva da última segunda-feira (8).

Uma pessoa também foi socorrida e levada para um hospital de Muzema. Quem estava no local conseguiu tirar a vítima dos escombros e utilizaram uma porta como “maca“.

De acordo com a assessoria da Secretaria Municipal de Urbanismo, os prédios envolvidos no desabamento são irregulares. Os imóveis foram construídos sem autorização da prefeitura da capital fluminense.