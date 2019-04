Cumbica: ligação da CPTM com aeroporto deve ser feita

Um novo modal de transporte deve ser construído para ligar a estação Aeroporto-Guarulhos, da CPTM, e os terminais do Aeroporto de Guarulhos. Atualmente, a ligação é feita por ônibus.

A negociação está sendo feita entre o governo estadual, o Ministério dos Transportes e a GRU Airport, que administra o aeroporto, e foi confirmada tanto pela CPTM quanto pela empresa.

A responsável pela implantação do sistema deve ser a GRU, de acordo com a CPTM. Ontem, em entrevista à rádio Jovem Pan, o governador João Doria (PSDB) disse: “É um people mover moderno, eficiente e gratuito. Ele vai permitir a conexão dos terminais 1, 2 e 3”. As obras devem ficar prontas 12 meses após iniciadas.