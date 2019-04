Câmara aprova projeto que indeniza mulheres vítimas de violência

Um projeto de lei que altera a Lei Maria da Penha, aprovado nesta quinta-feira na Câmara, garante o pagamento de indenização por danos morais às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em um processo mais ágil, sem que haja a necessidade de uma nova fase de provas após o pedido da vítima.

O texto não estipula, contudo, o valor a ser pago, como trazia o projeto original, que fixava um pagamento máximo de cem salários mínimos. De acordo com a relatora da proposta, a deputada Maria do Rosário (PT-RS), casos com maior gravidade, como feminicídios, justificariam uma quantia superior de indenização, que deverá ser paga pelo agressor, conforme a Justiça determinar.

O projeto segue agora para a apreciação do Senado.