Após sentença de prisão, Danilo Gentili é condenado a indenizar Freixo por ofensas

Após ter sido setenciado a quase sete meses de prisão por injúria contra a deputada Maria do Rosário (PT), Danilo Gentili foi condenado novamente nesta sexta-feira (12).

De acordo com o colunista Ancelmo Gois do jornal O Globo, a sentença aplicada ao comediante pela 26ª Câmar Cível determina que ele deverá indenizar o deputado Marcelo Freixo (PSOL) em R$ 20 mil. A ação foi aplicada por conta de ofensas que Gentili fez a Freixo no Twitter.

Leia mais:

Ex-ministros podem levar Lei Rouanet à Justiça

Moradores protestam contra demolição de vila na zona sul de São Paulo

Em uma das postagens, o humorista pergunta ao deputado: "E os seus black blocs? Mataram mais alguém esses dias?". Ele também chamou o político de "farsante" e "m…".

Na última quarta-feira (10), a condenação de Danilo Gentili pelas ofensas a Maria do Rosário foi um dos assuntos mais repercutidos no Twitter. Personalidades como Marcelo Tas e o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, saíram em defesa dele.