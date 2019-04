Sites de hotéis vazam dados de hóspedes

Dois em cada três sites de hotéis inadvertidamente vazam detalhes de reservas de hóspedes e dados pessoais para sites de terceiros, incluindo anunciantes e empresas de análise de dados, segundo pesquisa da Symantec. O estudo analisou mais de 1.500 sites de hotéis com duas a cinco estrelas em 54 países.

As informações incluem nomes, email, dados de cartão de crédito e números de passaporte que poderiam ser usados por cybercriminosos. “Os dados compartilhados podem permitir que esses serviços façam login, visualizem detalhes pessoais e até cancelem a reserva”, disse o pesquisador Candid Wueest.

Os vazamentos geralmente ocorrem quando um site de um hotel envia emails de confirmação com um link com informações de reserva. O código de referência anexado ao link pode ser compartilhado com mais de 30 provedores de serviços diferentes.