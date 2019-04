Senado aprova projeto que prevê desconto em medicamentos para aposentados

Um novo projeto prevê que aposentados e pensionistas poderão ter desconto de 50% na compra de medicamentos. Senadores já realizaram a aprovação e agora segue para a Câmara.

A regra valeria para quem ganha até o teto do Regime Geral da Previdência, que é de R$ 5.839,45. De acordo com a proposta, de autoria do senador Paulo Paim (PT), o benefício seria subsidiado pelo Governo Federal.

Além desse projeto, um dos programas do Ministério da Saúde é o Farmácia Popular, que oferece medicamentos considerados essenciais à população de graça ou com preço mais em conta. Nas últimas semanas, funcionários e clientes têm reclamado do funcionamento do sistema do FM.