Receita Federal apreende 353 kg de cocaína no porto de Santos

A Receita Federal fez uma nova apreensão de drogas no porto de Santos, no litoral sul paulista. Na última quarta-feira (10) os fiscais da Alfândega encontraram 353 kg de cocaína escondidos em uma carga com destino ao porto de Rotterdam, na Holanda.

A fiscalização foi feita com a ajuda de cães farejadores. Os entorpecentes estavam no interior de três tambores compostos de suco de limão.

A suspeita é de que a cocaína foi inserida sem o conhecimento dos exportadores e importadores da carga.