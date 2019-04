Quina: veja os números sorteados nesta quinta-feira

O concurso 4048 da Quina está com prêmio acumulado e vai pagar nesta quinta-feira (dia 11) R$ 4,2 milhões ao apostador que acertar as cinco dezenas do sorteio, segundo cálculos da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina nesta quinta-feira são:

10, 16, 65, 76, 78

Embora mais uma vez ninguém tenha acertado o prêmio principal, 93 apostadores fizeram a quadra e levam para casa um prêmio de R$ 5.484,52 cada.

